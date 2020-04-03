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Проститутки в Германии пострадали от коронавируса

Проститутки в Германии пострадали от коронавируса

Тысячи секс-работниц в Германии пожаловались на закрытие борделей и проблемы с возвращением домой из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

Из-за закрытия публичных домов проститутки остались без жилья. Большая часть из них — примерно 80 процентов — родом из других стран, например, Румынии, Болгарии, Украины и Польши. Из-за закрытия границ девушки не могут попасть на родину.

«Коронавирус обернулся катастрофой. Я не могу заработать деньги с середины марта, мне даже спать негде», — поделилась одна из секс-работниц.

Несмотря на то что теоретически проститутки в Германии имеют право на финансовую помощь из государственного фонда, зачастую они работают нелегально, говорят местные правозащитники. Чтобы свести концы с концами, некоторые из девушек пытаются найти клиентов прямо на улицах.

По последним данным, в Германии выявлены 85,8 тысячи зараженных коронавирусом. Более 1,1 тысячи человек умерли, а 27,7 тысячи — вылечились.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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