ПСБ: единовременное авансирование ОПК крайне важно в текущий момент

Анастасия Иванова

Авансирование государственных контрактов в размере 80% от цены контракта позволит предприятиям ОПК обеспечить своевременную оплату продукции поставщикам, повысить финансовую устойчивость, обеспечить исполнение соцобязательств, сообщает банк ПСБ.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг сообщил, что с целью ускорения размещения гособоронзаказа будут заключаться контракты с единственными поставщиками по ориентировочным ценам. Правительство также предлагает осуществлять 80% авансирование работ единомоментно, отказавшись от поквартального авансирования в рамках заключенных контрактов.

"Когда авансирование государственных контрактов увеличится с поквартального на единовременное в размере 80% от цены контракта, то есть отойдет практика авансирования с учётом наличия остатков денежных средств на отдельных счетах, предприятия сразу получат реальные деньги для выполнения государственного оборонного заказа и смогут обеспечить своевременную оплату продукции поставщикам на всех уровнях цепочки кооперации, что крайне важно в текущий момент для поддержки бизнеса. Таким образом повысится финансовая устойчивость, в том числе для исполнения социальных обязательств, выплаты заработной платы и уплаты налогов", - считает руководитель корпоративного бизнеса ПСБ Олег Минаев, слова которого приводятся в сообщении.

По его мнению, вводимые правительством меры позволят предприятиям хеджировать риски увеличения цены комплектующих.