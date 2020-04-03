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Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с коронавирусом

Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин обсудил в пятницу с постоянными членами Совета безопасности России проблемы противодействия распространению коронавируса в стране, а также темы состоявшихся в последнее время международных контактов, оперативное совещание проходило в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Состоялось детальное обсуждение темы борьбы с коронавирусом в нашей стране", - сказал он.

# Политика
По материалам: ria.ru

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