Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с коронавирусом

Анастасия Иванова

Президент РФ Владимир Путин обсудил в пятницу с постоянными членами Совета безопасности России проблемы противодействия распространению коронавируса в стране, а также темы состоявшихся в последнее время международных контактов, оперативное совещание проходило в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Состоялось детальное обсуждение темы борьбы с коронавирусом в нашей стране", - сказал он.