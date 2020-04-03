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Путин оценил возможность единообразных ограничений в экономике

Путин оценил возможность единообразных ограничений в экономике
Ограничивать экономическую деятельность из-за коронавируса во всех регионах единообразно нельзя, везде ситуация разная, заявил президент РФ Владимир Путин.


"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".

Заседание прошло в режиме видеоконференции.


стопкоронавирус.рф.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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