Путин подписал закон о кредитных каникулах для пострадавших от СOVID

Влада Некрасова

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям, и субъектам малого и среднего бизнеса, пострадавшим из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Законопроект опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу со дня его подписания.

Кредитные каникулы предусматривают отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам. Согласно закону, физические лица и ИП, которые взяли до подписания закона подобный кредит и чьи доходы снизились за предшествующий месяц по сравнению со среднемесячными доходами прошлого года на 30% и более, смогут до 30 сентября обратиться за предоставлением каникул на срок до шести месяцев.

сообщило, что президент Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам 25 марта в связи с пандемией коронавируса предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для заемщиков, чей доход в текущей ситуации снизился более чем на 30%.