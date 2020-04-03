Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Путин подписал закон о кредитных каникулах для пострадавших от СOVID

Путин подписал закон о кредитных каникулах для пострадавших от СOVID

Путин подписал закон о кредитных каникулах для пострадавших от СOVID
Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям, и субъектам малого и среднего бизнеса, пострадавшим из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Законопроект опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу со дня его подписания.

Кредитные каникулы предусматривают отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам. Согласно закону, физические лица и ИП, которые взяли до подписания закона подобный кредит и чьи доходы снизились за предшествующий месяц по сравнению со среднемесячными доходами прошлого года на 30% и более, смогут до 30 сентября обратиться за предоставлением каникул на срок до шести месяцев.


сообщило, что президент Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам 25 марта в связи с пандемией коронавируса предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для заемщиков, чей доход в текущей ситуации снизился более чем на 30%.
# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

"Аэрофлот" сокращает количество внутренних рейсов
"Аэрофлот" сокращает количество внутренних рейсов
Ставшее популярным из-за глобального карантина приложение оказалось опасным
Ставшее популярным из-за глобального карантина приложение оказалось
Медведев вошел в набсовет "Роскосмоса"
Медведев вошел в набсовет "Роскосмоса"
Российский миллиардер сравнил самоизолированных с уволенными
Российский миллиардер сравнил самоизолированных с уволенными
Северный и Южный Кавказ «сговорились»: имбирь по цене золота
Северный и Южный Кавказ «сговорились»: имбирь по цене золота
Лещенко раскрыл результат теста на коронавирус
Лещенко раскрыл результат теста на коронавирус
Кинокритик рассказал о конкуренции традиционных и онлайн-кинотеатров  после завершения пандемии
Кинокритик рассказал о конкуренции традиционных и онлайн-кинотеатров 
Борьба разведок: ЦРУ подозревает Китай в «дезинформации» о коронавирусе
Борьба разведок: ЦРУ подозревает Китай в «дезинформации»
Путин подписал закон о кредитных каникулах для пострадавших от СOVID
Путин подписал закон о кредитных каникулах для пострадавших от СOVID
Ольга Бузова представила "домашний" клип с участием знаменитостей
Ольга Бузова представила "домашний" клип с участием знаменитостей
Алекса закрутила роман со звездным фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым (и увела его у беременной подруги)
Алекса закрутила роман со звездным фитнес-тренером Вячеславом
Потерявшим работу россиянам предложили заменить мигрантов на стройках
Потерявшим работу россиянам предложили заменить мигрантов на стройках

Топ на сегодня

Названо условие спада заболеваемости коронавирусом в России
Названо условие спада заболеваемости коронавирусом в России
Трамп не обсуждал с Москвой и Эр-Риядом снижение добычи нефти
Трамп не обсуждал с Москвой и Эр-Риядом снижение добычи нефти
Трамп оценил российскую гуманитарную помощь для США
Трамп оценил российскую гуманитарную помощь для США
В Приморье подтвердили еще два случая коронавируса
В Приморье подтвердили еще два случая коронавируса
Эксперт назвал валюты, на которых сейчас можно потерять все
Эксперт назвал валюты, на которых сейчас можно потерять все

Еще по теме

Государственная дума приняла закон о кредитных каникулах
Путин поручил подготовить поправки о кредитных каникулах россиян
Сбербанк объяснил правила кредитных каникул для россиян
ПриватБанк объявил "кредитные каникулы"