Путин поручил принять меры по поддержке экономики в условиях пандемии

Лидия Мартынова

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и главам регионов совместно с Центробанком принять меры по преодолению экономических последствий, связанных с распространением COVID-19, сообщает пресс-служба Кремля.

"Правительству Российской Федерации и органам государственной власти субъектов РФ совместно с Банком России принять меры по преодолению экономических последствий, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", – говорится в документе.

Ответственными за исполнение данного поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

сообщило, что стало известно, какие отрасли не пострадают из-за пандемии коронавируса.