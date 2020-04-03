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Путин поручил принять меры по поддержке экономики в условиях пандемии

Путин поручил принять меры по поддержке экономики в условиях пандемии
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и главам регионов совместно с Центробанком принять меры по преодолению экономических последствий, связанных с распространением COVID-19, сообщает пресс-служба Кремля.

"Правительству Российской Федерации и органам государственной власти субъектов РФ совместно с Банком России принять меры по преодолению экономических последствий, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", – говорится в документе.

Ответственными за исполнение данного поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.


сообщило, что стало известно, какие отрасли не пострадают из-за пандемии коронавируса.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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