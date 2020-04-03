Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Вадим Карасев

Накануне Владимир Путин дал целый ряд поручений, касающихся преодоления тех последствий, что принес с собой коронавирус. Речь, в том числе, шла и об ипотеке.

Глава России поручил в связке с Центробанком проработать программу действий, направленную на развитие жилищного ипотечного кредитования и строительства. Соответствующая информация находится на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин также обратился к ЦБ РФ с настоятельной просьбой - проанализировать расходы заемщиков по ипотеке. При этом российский лидер призвал Центробанк принять меры для сокращения полной стоимости кредитов такого типа.

Путин, к тому же, поставил вопрос о том, чтобы ипотека на жилье стала доступней для российских граждан. Стоит отметить, что установленный президентом срок исполнения поручений - 01.05.2020 г.