Работающих из дома предупредили о нападениях хакеров

Вадим Карасев

Фото: John Adkisson / Reuters

Генеральный директор компании Herjavec Group, специализирующейся на кибербезопасности, Роберт Эрьявец (Robert Herjavec) предупредил об опасности хакеров, подстерегающих тех, кто из-за карантина работает из дома. Как защититься от нападения злоумышленников, он рассказал каналу CNBC.

Эрьявец напомнил об опасности фишинговых атак: злоумышленники отправляют письма со ссылками, перейдя по которым их жертвы предоставляют доступ к своим данным. Он призвал пользователей относиться с особенным вниманием и подозрительностью к письмам, в теме которых говорится о коронавирусе. Специалист по безопасности также порекомендовал проверять ссылки перед переходом. По его словам, перед нажатием нужно навести на нее курсор: если она отобразиться не в том же виде, в каком она представлена в письме, то эта ссылка вероятнее всего является фишинговой.

Тем, кто использует популярное приложение для видеоконференций Zoom, Эрьявец посоветовал изменить настройки безопасности, к примеру добавить пароль. Кроме того, он напомнил работающим из дома и использующим удаленный доступ к сетям компаний пользователям о важности отключаться от соединения, когда они не используют его для работы.

Ранее сообщалось, что приложение Zoom, ставшее популярным во время карантина, оказалось опасным для пользователей. В частности, в клиенте для Windows была обнаружена уязвимость, с помощью которой злоумышленники могли похищать данные пользователей.