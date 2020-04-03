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Райан Рейнольдс остроумно ответил на челлендж Тома Холланда. Интернет в восторге

Райан Рейнольдс остроумно ответил на челлендж Тома Холланда. Интернет в восторге

Флешмобы и челленджи стали главным развлечением пользователей сети во время режима самоизоляции. Пока все мероприятия отменены, а самолеты не летают, люди стараются придумать альтернативный контент для своих соцсетей. И вот в этой в этом новом мире бесконечных прямых эфиров, нашелся бунтарь — им стал 43-летний Райан Рейнольдс.

Актер точно имеет все шансы стать новым героем тех, кто хочет просто спокойно посидеть дома, не выдумывая, чем бы еще заняться.

Коллега Райана, 23-летний актер Том Холланд, на досуге поучаствовал в новом челлендже. Его смысл заключается в том, чтобы, стоя на руках, надеть футболку.


 


Выполнив трюк первым, Том номинировал своего коллегу по фильму "Человек-паук: Возвращение домой" Джейка Джилленхола и Райана Рейнольдса повторить его.


Джейк Джилленхол и Том Холланд

39-летний Джейк послушно поучаствовал в спортивном флешмобе, а вот у Рейнольдса был готов свой краткий, но исчерпывающий ответ.


 



 


Как ясно из ролика, Райан просто сказал нет. Как говорится, а что, так можно было?

Сам Том шутку Рейнольдса, кажется, оценил — актер перепостил сторис Райана, снабдив ее хохочущим смайликом.


Райан Рейнольдс

Не оставили без внимания выходку исполнителя роли Дедпула и пользователи сети.

Реакция Райан Рейнольдса просто бесценна!

— написал один из комментаторов.

Впрочем, другие оценили и сам новый челлендж.

Спасибо тому, кто придумал этот челендж, благодаря которому у нас теперь есть видео Тома Холланда с обнаженным торсом и Джейк Джилленхол с хвостиком,

— выразила свой восторг одна из пользовательниц сети.


Джейк Джилленхол

Надо отметить, что Райан Рейнольдс известен своим чувством юмора. Актер часто размещает в своем блоге забавные фотографии или подшучивает над своего женой актрисой Блейк Лайвли.

Джейк Джилленхол, к слову, номинировал на участие в челлендже свою сестру Мэгги, актера Хью Джекмана и рэпера 50Cent. Интересно, чьему примеру последуют они?

А в чьем исполнении этот флешмоб вам понравился больше всего?


Том ХолландДжейк ДжилленхолРайан Рейнольдс
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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