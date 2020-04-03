Растущая Луна во Льве: три шага к признанию и славе, которые нужно сделать 3 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Как известно, растущая Луна — это источник мощной энергетики, которую можно направить на улучшение жизни и достижение успеха. Например, сегодня, 3 апреля, нас будут отделять всего три шага от признания и славы.

По словам астрологов, 3 апреля нас ждет день «приятных слабостей»: не удивляйтесь, если вам вдруг захочется произвести впечатление необычным способом или заработать репутацию успешного человека. Так распорядилась Луна во Льве — и в этом суть перемен. Пришло время просыпаться и менять жизнь к лучшему. Действуйте согласно астрологической подсказке на день, чтобы ничего не спутать и двигаться в сторону успеха с правильным настроем.

Влияние Растущей Луны во Льве

Луна в созвездии Льва — счастливое время, когда нас переполняют энергия и жажда реализации целей. В такие дни мы оптимистичнее смотрим на жизнь: проблемы и неприятности теряют силу, ведь на смену беспокойству приходит рациональный взгляд на вещи. Главное — начать день с правильного настроя.

При Луне во Льве мы ценим возможности, нам проще отказаться от оправданий и настроиться на волну удачи. Лев — целеустремленный и успешный Знак, поэтому нам легче открыть в себе способности к достижению успеха. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют искать неординарные способы достижения желаемого, так как велик шанс найти нестандартное решение, получить прилив сил и поддержку окружающих.

Лев и Луна, особенно растущая, — довольно сильное сочетание, которое так или иначе вознаградит за смелость. Этот союз предлагает нам возможность обрести славу и признание в самом широком смысле слова: популярность у противоположного пола, впечатляющую карьеру, громкий успех. Выгодное расположение Луны умножит наши лучшие качества и устранит недостатки, а значит, ничто не помешает дать жизнь своим мечтам. Если вы проявите инициативу и покажете всем, на что способны, то успех и признание сами поплывут в руки.

Три шага к признанию и славе 3 апреля

Каждый из нас нуждается в признании — оценке своих качеств по достоинству. Положительное восприятие окружающих и позитивное отношение к себе — залог гармоничной и счастливой жизни.

Признание и слава — разновидности успеха, а значит, путь к ним прокладывается активными, решительными действиями. Очень важно относиться к своей работе с увлечением, видеть в себе и окружающем мире источники радости и вдохновения. К счастью, в период влияния лунного Льва это становится более чем возможным.

В пятницу, 3 апреля, растущая Луна окажется в Знаке амбициозного Льва, проложив нам дорогу к успеху и признанию окружающих. Если вы хотите получить то, чего никогда не имели, вам придется сделать то, что вы никогда не делали. Это непросто, так как предполагает выход из зоны комфорта, но решительность и вера в себя помогут покинуть безопасную обстановку.

3 шага на пути к признанию и славе

Итак, если вы готовы к переменам, вам предстоит сделать всего 3 шага:

Самое трудное — это начать. Многие люди сталкиваются с тем, что не могут заставить себя что-то сделать, даже если это — цель их жизни. Для начала важно разобраться с причинами, по которым вы пребываете в бездействии. Если вы боитесь сделать первый шаг, у вас однозначно проблемы с мотивацией. Разбейте сложные задачи на простые и легкие и действуйте поэтапно.Внешние ресурсы — деньги, люди, время, информация, активы — способны серьезно повысить жизнеспособность идей и целей, подарить мотивацию и веру в лучший исход.Сделайте то, о чем раньше и подумать не могли. Признание — это всегда результат нестандартных поступков.