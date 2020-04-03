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Рэпера Tekashi 6ix9ine выпустили из тюрьмы из-за коронавируса

Рэпера Tekashi 6ix9ine выпустили из тюрьмы из-за коронавирусаTekashi 6ix9ineФото: ZUMA | Globallookpress.com

Американский хип-хоп-исполнитель Tekashi 6ix9ine (настоящее имя Даниэль Эрнандес) освобожден из тюрьмы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает TMZ.

23-летний рэпер отсидит остаток срока у себя дома. Ему можно покидать жилище только в случае получения срочной медицинской помощи или для встречи с адвокатом. Судья изменил приговор исполнителю после его просьбы отпустить его из тюрьмы, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Судья объяснил решение тем, что Tekashi 6ix9ine больше не считается угрозой обществу, поскольку отсидел большую часть тюремного срока. Также во внимание были приняты его проблемы со здоровьем.

В декабре 2019-го Tekashi 6ix9ine был приговорен к двум годам лишения свободы. Ему были предъявлены шесть обвинений, среди которых незаконное владение оружием и рэкет. Артист сдал троих сообщников федеральным властям, чтобы избежать пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что обвиненный в двойном убийстве 20-летний рэпер YNW Melly заразился коронавирусом и захотел на свободу.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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