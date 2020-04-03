Росгвардейцы начали патрулировать улицы Подмосковья

Вадим Карасев

Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области

Порядка 200 экипажей Росгвардии выехали на улицы городских округов Подмосковья, чтобы проинформировать жителей о режиме полной самоизоляции. Об этом сообщается на сайте областного правительства в пятницу, 3 апреля.

«Сотрудники вневедомственной охраны призывают граждан воздержаться от выхода из дома без острой необходимости, а также минимизировать взаимодействие с другими людьми», — сказал заместитель председателя регионального правительства, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

По его словам, росгвардейцы раздают пожилым людям специальные памятки с номерами телефонов медицинских учреждений и социальных служб. Также они информируют горожан о возможности получения помощи волонтеров. Добровольцы могут принести домой лекарства и продукты.

Каратаев отметил, что весь личный состав обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Ранее в регионе был введен всеобщий режим изоляции. Выходить из дома разрешается только по уважительной причине. Губернатор Андрей Воробьев призвал жителей серьезно отнестись к соблюдению принятых мер, так как они приняты для снижения скорости распространения коронавируса.