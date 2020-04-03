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Росгвардия подготовила проект о продовольственных пайках для военнослужащих

Росгвардия подготовила проект о продовольственных пайках для военнослужащих

Росгвардейцев будут обеспечивать продовольственным пайком по их просьбе. Это следует из проекта постановления кабмина на портале проектов нормативных правовых актов.

Документом предлагается утвердить перечень категорий росгвардейцев, которым по их просьбе выдается продовольственный паек в случаях, когда по месту прохождения службы организовать питание для них невозможно.

Это военнослужащие войск нацгвардии, проходящие военную службу по контракту на должностях солдат (матросов), сержантов и старшин; военнослужащие по контракту в органах управления, воинских частях, подразделениях и организациях войск Росгвардии, входящих в состав специальных сил по обнаружению и пресечению деятельности террористических организаций и групп, действующих на территории Северо-Кавказского региона. Кроме того, это затронет сотрудников мобильных отрядов особого назначения и спецотрядов быстрого реагирования.

Как сообщала «Парламентская газета», в состав пайка планируется включить пшеничную муку, крупы, бобовые, макаронные изделия, мясные и рыбные консервы, растительное масло, сгущенное молоко, печенье, чай, растворимый кофе, соки, сахар, соль.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

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По материалам: pnp.ru

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