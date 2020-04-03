России отказали в снятии санкций ради борьбы с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Генеральная Ассамблея ООН отказалась принимать проект резолюции о снятии санкций. Об этом просила Россия и еще семь стран, сообщает РИА Новости.

«Небольшая группа государств-апологетов санкционной политики (...) не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами», — пишет агентство со ссылкой на российское постпредство. Речь идет о США, Евросоюзе, Великобритании, Украине и Грузии: именно они отказались снимать ограничения.

26 марта Россия, Китай, Иран, Куба, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и КНДР призвали снять санкции ради борьбы с коронавирусом. В частности, Москва предлагала принять Декларацию о солидарности, где признавала лидирующую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией.

Страны Евросоюза, а также США и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году. Это произошло после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает. Затем в 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.