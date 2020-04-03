Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » России отказали в снятии санкций ради борьбы с коронавирусом

России отказали в снятии санкций ради борьбы с коронавирусом

России отказали в снятии санкций ради борьбы с коронавирусомФото: Carlo Allegri / Reuters

Генеральная Ассамблея ООН отказалась принимать проект резолюции о снятии санкций. Об этом просила Россия и еще семь стран, сообщает РИА Новости.

«Небольшая группа государств-апологетов санкционной политики (...) не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами», — пишет агентство со ссылкой на российское постпредство. Речь идет о США, Евросоюзе, Великобритании, Украине и Грузии: именно они отказались снимать ограничения.

26 марта Россия, Китай, Иран, Куба, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и КНДР призвали снять санкции ради борьбы с коронавирусом. В частности, Москва предлагала принять Декларацию о солидарности, где признавала лидирующую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией.

Страны Евросоюза, а также США и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году. Это произошло после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает. Затем в 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Скорая помощь: Медикам в регионах России выделено 5 млрд рублей
Скорая помощь: Медикам в регионах России выделено 5 млрд рублей
Популярный сайт для взрослых развлечет зрителей собственным порно-шоу
Популярный сайт для взрослых развлечет зрителей собственным порно-шоу
Фуркад раскрыл свое истинное отношение к Логинову
Фуркад раскрыл свое истинное отношение к Логинову
Подробности нового шоу Дмитрия Шепелева
Подробности нового шоу Дмитрия Шепелева
России отказали в снятии санкций ради борьбы с коронавирусом
России отказали в снятии санкций ради борьбы с коронавирусом
ЕР запустила онлайн-эстафету "Россия без коронавируса"
ЕР запустила онлайн-эстафету "Россия без коронавируса"
Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом
Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом
В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 2,3 тысячи человек
В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 2,3 тысячи человек
В Москве рассказали, как бизнес приспосабливается к новым условиям
В Москве рассказали, как бизнес приспосабливается к новым условиям
Кнут или пряник: чем Трамп может склонить Россию к нефтяному перемирию
Кнут или пряник: чем Трамп может склонить Россию к нефтяному перемирию
Шнуров написал матерные стихи о важности секса во время пандемии коронавируса
Шнуров написал матерные стихи о важности секса во время пандемии
Объявлен траур по жертвам коронавируса в Китае
Объявлен траур по жертвам коронавируса в Китае

Топ на сегодня

В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по объектам США
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ

Еще по теме

Россия предложила в ООН меры по борьбе с коронавирусом
Россия предложила ООН отказаться от торговых войн из-за пандемии Covid-19
В Германии призвали покончить с санкциями против России для поддержки экономики
В Евросоюзе одобрили санкции против России