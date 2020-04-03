Россиянам разрешили при самоизоляции посещать супермаркеты не у дома

Влада Некрасова

Россияне при самоизоляции могут посещать крупные супермаркеты, удаленные от дома. Об этом говорится в письме министра промышленности и торговли Дениса Мантурова к руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, передает в пятницу ТАСС.

«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — говорится в тексте обращения.

По словам главы ведомства, это необходимо, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в магазинах у дома и рассредоточить людей по разным торговым форматам.

Минпромторг также поручил регионам обеспечить работу всех организаций и объектов, создающих условия для функционирования товаропроводящей сети, снабжающей население продовольственными товарами, товарами первой необходимости, а также объектов, связанных с осуществлением онлайн-торговли. В частности, речь идет о пунктах выдачи заказов интернет-магазинов, службах доставки заказов, строительных, ремонтных, сервисных организациях, задействованных в строительстве, оснащении и ремонте магазинов и объектов торговой инфраструктуры, производителей фасовочных и упаковочных материалов, инфраструктуры для ремонта и техобслуживания автотранспорта.

Кроме того, Мантуров поручил обеспечить полноценный режим работы учреждений, осматривающих работников и выдающих им медицинские книжки.

Накануне президент Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней из-за ситуации с распространением коронавируса до 30 апреля включительно с сохранением зарплат. Покидать свои дома граждане могут только для обращения за экстренной медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью, поездок на работу (при необходимости), совершения покупок в магазине или аптеке.