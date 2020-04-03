Россияне назвали самый раздражающий момент удаленки

Вадим Карасев

Фото: Сергей Пивоваров РИА Новости

Самым раздражающим моментом в удаленной работе россияне назвали использование для общения голосовых сообщений в корпоративных чатах. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного онлайн-сервисом для управления бизнесом «Мегаплан». Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Две трети участников опроса (68 процентов) заявили, что предпочли бы общаться исключительно текстовыми сообщениями или звонить друг другу. При этом 54 процента утверждают, что им в принципе сложно воспринимать информацию на слух.

Еще 26 процентов рассказали, что им не важно, в каком виде идут сообщения. И только семь процентов относятся к аудиосообщениям положительно.

Чаще всего голосовые сообщения шлют друг другу сотрудники, которые находятся на равных позициях (45 процентов). Около четверти сообщений приходит от клиентов, 16 процентов — от руководителей, а 12 процентов — от подчиненных.

Преимуществами голосового сообщения опрошенные назвали возможность услышать интонацию и возможность прослушать его в дороге. Однако 59 процентов утверждают, что не видят у такого способа никаких преимуществ.

Тем не менее 44 процента респондентов хотели бы иметь возможность отправлять аудиосообщения как альтернативу тексту, а 40 процентов выступили за возможность проконтролировать, кто и когда может это делать. На радикальной позиции полного запрета аудиосообщений как опции в мессенджерах стоят 17 процентов.

Используют мессенджеры для дистанционной работы 94,4 процента участников опроса. Для общения с близкими доля еще выше — 98,2 процента. В исследовании приняли участие 2849 сотрудников российских компаний.

Из-за ситуации с распространением в России коронавируса рабочая неделя с 30 марта по 3 апреля была объявлена нерабочей. В четверг, 2 апреля, президент страны Владимир Путин продлил такой режим до 30 апреля.