Российские нефтяники приготовились пойти на попятную

Вадим Карасев

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Представители нефтяной отрасли России приготовились сокращать добычу нефти совместно с Саудовской Аравией и другими крупнейшими производителями, чтобы вернуть цены на нефть на приемлемый и выгодный для себя уровень. Об этом со ссылкой на пять источников сообщает Bloomberg.

По данным агентства, такую позицию они выскажут на совещании с президентом России Владимиром Путиным, которое должно состояться позднее в пятницу, 3 апреля. Пойти на попятную их заставила ситуация, при которой нефть приходится продавать себе в убыток.

В начале марта Россия отказалась принимать условия Саудовской Аравии и утверждать дополнительное сокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Представители королевства, в свою очередь, не стали сохранять имевшиеся соглашения и после развала сделки ОПЕК+ пообещали резко увеличить добычу.

Ранее первый вице-президент «Лукойла» Леонид Федун заявил, что новая нефтяная сделка может увеличить доходы России от продажи нефти на 100-200 миллионов долларов в день.

О возможности такой сделки заговорили накануне, 2 апреля, когда президент США Дональд Трамп анонсировал сокращение добычи во всем мире на 10-15 миллионов баррелей в сутки.

Он объявил не только о своем разговоре с руководством Саудовской Аравии, но и о том, что наследный принц королевства Мухаммед бин Салман общался с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию, однако позднее стало известно, что Эр-Рияд в спешном порядке готовит встречу в формате ОПЕК+.

На этом фоне нефть начала дорожать. За двое суток стоимость марки Brent выросла почти на 20 процентов, до более чем 33 долларов за баррель, а WTI поднялась до 26,5 доллара. Стоимость российской марки Urals в Европе также поднялась выше 14 долларов, что позволило компаниям перестать продавать нефть себе в убыток.