Российские регионы получат более 5 млрд рублей на поддержку медиков, задействованных в борьбе с COVID-19

Вадим Карасев

По сообщениям пресс-службы кабмина РФ утверждено выделение межбюджетных трансфертов более чем на 5 млрд рублей. Средства пойдут на оказание мер поддержки медицинским работника, которые задествованы в борьбе с короновирусной инфекцией.

Ранее "на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией" было выделено из бюджета более 10 млрд рублей, сообщает агентство ТАСС. Также за работу в усиленном режиме 1,6 млрд рублей было выделено сотрудникам Роспотребнадзора.

Новым постановлением также вводятся правила распределения транспортных средств на текущий 2020 год.

Сообщается, что врачам скорой помощи ждут выплаты в размере 80% среднего месячного дохода от зарплаты за 9 месяцев 2019 год. 40% от соответствующего дохода получит средний медицинский персонал, 20% - фельдшеры.



