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Российский боец призвал UFC извиниться перед Хабибом

Российский боец призвал UFC извиниться перед Хабибом

Российский боец ACA Юсуф Раисов призвал UFC извиниться перед чемпионом легкого дивизиона Хабибом Нурмагомедовым за ситуацию, которая привела к отмене его боя с Тони Фергюсоном.

"Естественно, в UFC поступили неправильно. Сначала ему сказали, что боя в Америке не будет. Он поговорил с ними, ему сказали, что он может отправляться домой. Что бы я сделал на месте Хабиба? Двоякая ситуация. Но, наверное, я бы не вылетел на бой. Во-первых, тут неуважение со стороны UFC. Сказать одно, а потом звать обратно в Америку - это неправильно. Они просто должны извиниться перед Хабибом", - считает Раисов.

Спортсмен также прокомментировал реакцию Фергюсона на отмену боя, заметив, что тот находится в Америке, поэтому ему не требуется акклиматизация и не нужно думать о способах безопасного перемещения между странами.

Напомним, ранее в UFC сообщили Нурмагомедову, что в США провести поединок нельзя, и он покинул страну. 1 апреля российский боец сообщил, что пребывает на карантине и не сможет принять участие в поединке. Американец расценил это как проявление трусости.

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По материалам: uposters.ru

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