Российский боец призвал UFC извиниться перед Хабибом

Вадим Карасев

Российский боец ACA Юсуф Раисов призвал UFC извиниться перед чемпионом легкого дивизиона Хабибом Нурмагомедовым за ситуацию, которая привела к отмене его боя с Тони Фергюсоном.

"Естественно, в UFC поступили неправильно. Сначала ему сказали, что боя в Америке не будет. Он поговорил с ними, ему сказали, что он может отправляться домой. Что бы я сделал на месте Хабиба? Двоякая ситуация. Но, наверное, я бы не вылетел на бой. Во-первых, тут неуважение со стороны UFC. Сказать одно, а потом звать обратно в Америку - это неправильно. Они просто должны извиниться перед Хабибом", - считает Раисов.

Спортсмен также прокомментировал реакцию Фергюсона на отмену боя, заметив, что тот находится в Америке, поэтому ему не требуется акклиматизация и не нужно думать о способах безопасного перемещения между странами.

Напомним, ранее в UFC сообщили Нурмагомедову, что в США провести поединок нельзя, и он покинул страну. 1 апреля российский боец сообщил, что пребывает на карантине и не сможет принять участие в поединке. Американец расценил это как проявление трусости.