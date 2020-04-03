Российский миллиардер сравнил самоизолированных с уволенными

Вадим Карасев

Игорь РыбаковФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Апрельские каникулы в России с сохранением заработной платы приведут к тому, что средний, малый и микробизнес умрут, так как у них нет средств на такой отдых. Об этом в комментарии на своем YouTube-канале рассказал российский миллиардер Игорь Рыбаков.

По его словам, сотрудники, которых отправили на самоизоляцию, могут считать себя уволенными. «Они просто не получают уведомительную про увольнение. Почему? Потому что у нас реагирование на кризис следующее: “Пожалуйста, никого не увольняйте, иначе пришлем прокуратуру!”» — пояснил бизнесмен.

Рыбаков рассказал, что такие массовые сокращения для России будут означать возвращение на уровень 2000-х годов по ВВП и падение доходов домохозяйств на 20-25 процентов.

Справиться с ситуацией, считает бизнесмен, может только беспрецедентная поддержка правительства, не менее 10 триллионов рублей помощи для сохранения рабочих мест, а не 1,4 триллиона, как было анонсировано. В том числе речь идет о налоговых каникулах на аренду для ретейлеров и рассрочку на выплату долгов на много лет вперед.

Рыбаков напомнил, что США решили потратить 12 процентов от ВВП (2,7 триллиона долларов), а Россия — пока только 2 процента. Он предположил, что сейчас правительство смотрит, какие предприятия обрушатся очень быстро, чтобы затем поддержать более живучие. «Это мои розовые очки. Я бы хотел, чтобы так было», — уточнил он.

По его словам, если сейчас не потратить много денег и не «залить наличностью страну», Россия вернется в ситуацию, где города будут под контролем криминала. Главной проблемой бизнесмен сейчас назвал неопределенность.

После предыдущего выступления президента страны Владимира Путина, на котором он объявил недельные каникулы, Рыбаков заявил, что предложенные меры поддержки не позволят предотвратить массовые банкротства и увольнения.

В свою очередь ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов предположил, что нынешние проблемы в мировой экономике из-за ситуации с коронавирусом приведут к увольнению до трети офисных работников.