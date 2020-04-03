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Рудковская предложила перенести онлайн-концерт Евровидения на сентябрь

Рудковская предложила перенести онлайн-концерт Евровидения на сентябрь
Продюсер Яна Рудковская считает, что организаторам "Евровидения", которые решили провести шоу Eurovision: Europe Shine A Light с участниками разных лет вместо основного конкурса, стоит перенести мероприятие на сентябрь, так как в начале мая в мире еще будет сохраняться неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

Организаторы международного музыкального конкурса "Евровидение" приняли решение провести 16 мая онлайн-концерт с участием исполнителей из разных стран. Согласно размещенной на сайте конкурса информации, в нем выступят отобранные ранее представители 2020 года и исполнители прошлых лет.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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