Рудковская предложила перенести онлайн-концерт Евровидения на сентябрь

Лидия Мартынова

Продюсер Яна Рудковская считает, что организаторам "Евровидения", которые решили провести шоу Eurovision: Europe Shine A Light с участниками разных лет вместо основного конкурса, стоит перенести мероприятие на сентябрь, так как в начале мая в мире еще будет сохраняться неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

Организаторы международного музыкального конкурса "Евровидение" приняли решение провести 16 мая онлайн-концерт с участием исполнителей из разных стран. Согласно размещенной на сайте конкурса информации, в нем выступят отобранные ранее представители 2020 года и исполнители прошлых лет.