Саудовская Аравия созывает экстренную встречу стран ОПЕК+

Анастасия Иванова

Саудовская Аравия призвала к срочной встрече стран-участниц сделки ОПЕК+ и других государств для достижения соглашения и восстановления баланса на нефтяных рынках, сообщает в четверг информационное агентство SPA.

«Этот призыв отвечает постоянным усилиям королевства по поддержке мировой экономики в этих исключительных обстоятельствах и в знак уважения к просьбе президента США Дональда Трампа и друзей в США», — говорится в сообщении агентства.

25 марта сообщалось, что Трамп во время телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом просил обеспечить, чтобы цена на нефть не упала до уровня, который представляет опасность для американского нефтяного бизнеса. В свою очередь, глава Белого дома в целом не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти.

Цены на нефть упали 9 марта на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших ограничениях по ее добыче. Вслед за нефтью обрушился и курс рубля. Ситуация осложнилась тем, что Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса нового типа пандемией. По оценкам экспертов, такого дисбаланса спроса и предложения на рынке не было последние 18 лет.

2 апреля июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent торгуются у отметки в 27 долларов за баррель, а майские фьючерсы на нефть марки WTI — 22 доллара за баррель.