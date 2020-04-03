Саудовскую Аравию убедили резко снизить добычу нефти

Вадим Карасев

Фото: Hassan Ammar / AP

Если остальные крупные экспортеры нефти поступят таким же образом, Саудовская Аравия может снизить собственную добычу до менее чем девяти миллионов баррелей в сутки. О таких планах стало известно после разговора президента США Дональда Трампа с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, сообщает The Wall Street Journal.

Глава Белого дома сегодня, 2 апреля, рассказал, что бин Салман также общался с президентом России Владимиром Путиным. Так как в последние дни Саудовская Аравия продолжала настаивать, что нарастит добычу выше, чем 12 миллионов баррелей в сутки, можно утверждать, что Россия и США убедили Эр-Рияд резко изменить позицию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, впрочем, опроверг факт переговоров Путина и бин Салмана. Однако накануне сам президент России говорил о консультациях с ОПЕК по поводу ситуации на нефтяном рынке, а Саудовская Аравия является самым влиятельным участником организации.

В своем сообщении в Twitter Трамп написал, что сокращение добычи может составить 10-15 миллионов баррелей. Он не уточнил, как может возникнуть такой объем. Даже если планы Эр-Рияда подтвердятся, то они сократят добычу лишь на 3-4 миллиона баррелей в день, таким образом, остальные 6-11 миллионов придется на других участников новой сделки.

Ранее сегодня глава Минэнерго Александр Новак рассказал, что Россия и США сходятся в оценках ситуации на нефтяном рынке и готовы координировать свои действия по его стабилизации.