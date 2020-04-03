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Сбежал в Украину: в Одессе задержан российский вор в законе Авто Копала (видео)

Сбежал в Украину: в Одессе задержан российский вор в законе Авто Копала (видео)

Разыскиваемого на территории РФ криминального авторитета Кобешавидзе по кличке Авто Копала сотрудники полиции задержали в Одессе. Здесь он, ранее объявленный в международный розыск, скрывался от правосудия. (Напомним, недавно в Одессе задержали криминального авторитета из базы Интерпола.)

В его задержании участвовали оперативники управления стратегических расследований, следователи следственного управления областной полиции, а также бойцы батальона особого назначения.

«Правоохранители установили место его временного проживания: 65-летний гражданин РФ находится в розыске за занятие высокого статуса в преступной иерархии. Он приехал в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за это преступление и в дальнейшем наладить отношения с криминальными авторитетами», — сообщили в полиции.

По словам задержанного, он приехал на Украину меньше недели назад «с целью уехать из России», но как именно, вспомнить не смог. Кобешавидзе также рассказал, что за 500 долларов приобрел украинский паспорт.

Отмечается, что свой воровской статус уроженец Грузии Авто Копала получил в 17-летнем возрасте в Москве. За его плечами немалый криминальный опыт — более 15 лет пребывания в местах лишения свободы на территории России, в том числе в исправительной колонии строгого режима.

Уроженец Кутаиси Кобешавидзе считается одним из самых авторитетных воров в законе Грузии. Был «коронован» почти полвека назад и судим семь раз. В СССР его судили за кражу, бродяжничество и сопротивление представителям власти, а после развала Советского Союза — за наркотики, грабеж и мошенничество.

Последние три судимости, включая самый длительный срок, 12-летний, он получил в Екатеринбурге, где обосновался еще в 90-е. Вышел на свободу в 2016 году и до последнего момента не попадал в поле зрения правоохранителей.


В пятницу, 2 апреля, Киевский районный суд Одессы избрал вору в законе меру пресечения в виде содержания под стражей. До поступления запроса о его выдаче он будет находиться в одесском СИЗО. По данным украинских правоохранителей, Кобешавидзе светит до 15 лет заключения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что недавно в Запорожье зарезали известного криминального авторитета по кличке Сарван. Мужчина был азербайджанцем по национальности.

Как писали «ФАКТЫ», несколько месяцев назад в России произошла очередная криминальная разборка между ворами в законе. Теймураза Чурадзе, который известен в криминальных кругах как Алеко Шошия, жестоко избил его близкий друг — криминальный авторитет Гурам Чихладзе (Квежоевич).

# Украина
По материалам: fakty.ua

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