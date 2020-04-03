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Сделанная в Южной Африке находка стала древнейшим свидетельством существования Homo erectus

Сделанная в Южной Африке находка стала древнейшим свидетельством существования Homo erectus

В ходе раскопок в пещерном комплексе Дримолен на территории заповедника «Колыбель человечества» в ЮАР ученые обнаружили часть черепа, принадлежащего Homo erectus — древнему виду, считающемуся предком современных людей. Возраст находки показал, что Homo erectus существовал на 150–200 тысяч лет раньше, чем считалось ранее.

Находка, получившая обозначение DNH 134, представляет собой свод черепа. Она была собрана из множества мелких фрагментов. В Дримолене ранее находили останки двух видов гоминид: Paranthropus robustus и Homo erectus. После того как исследователи собрали сохранившуюся часть черепа, они по ее характерной форме и относительно большому объему мозга пришли к выводу, что череп принадлежал второму из этих видов.

Для определения возраста находки ученые использовали целый ряд методов: палеомагнитное датирование, электронный парамагнитный резонанс, уран-ториевый метод и фаунистическое датирование. В итоге они пришли к выводу, что окаменелости из Дримолена имеют возраст 1,94–2,04 миллиона лет. Раньше самыми древними останками Homo erectus считались черепа, найденные в Грузии близ города Дманиси, их возраст составляет 1,77–1,85 миллиона лет.

«До этой находки мы всегда предполагали, что Homo erectus происходит из Восточной Африки. Но DNH 134 показывает, что Homo erectus, один из наших прямых предков, возможно, пришел из южной части Африки. Это будет означать, что они позже двинулись на север в Восточную Африку. Оттуда они прошли через Северную Африку, чтобы населить остальной мир», — говорит Стефани Бейкер (Stephanie Baker) из Университета Йоханнесбурга.

Найденный череп также необычен тем, что принадлежал молодому представителю Homo erectus. На момент смерти ему было два–три года.

Исследование опубликовано в журнале Science.

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По материалам: polit.ru

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