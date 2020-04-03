Сербия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом
Президент Сербии Александр Вучич попросил у России помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Запрос был сделан в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
В администрации Вучича сообщили, что российская сторона выразила солидарность с Белградом и пообещала оказать "значительную помощь и поддержку".
"Президент Путин выразил солидарность и обещал значительную помощь и поддержку сербскому государству и гражданам Сербии в борьбе против коронавируса, которая будет подразумевать и то, что Россия направит своих медиков и специалистов по дезинфекции", – говорится в сообщении.
Ruposters писал, что власти Белоруссии обратились к России за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Аналогичные призывы поступили от всех стран СНГ, кроме Украины и Туркменистана.