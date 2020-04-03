Северный и Южный Кавказ «сговорились»: имбирь по цене золота

Лидия Мартынова

Ряд супермаркетов Армении резко повысил стоимость имбиря и продавал его по баснословным ценам. Как выяснила Государственная комиссия по защите экономической конкуренции Армении, торговым центрам продукт по высокому тарифу поставляли дистрибьюторы. Имбирь по цене золота толкали на слухах о том, что этот продукт обладает свойствами, которые позволяют якобы повысить шансы не заразиться коронавирусом нового типа (Covid-19).

Как передаёт сегодня, 3 апреля, информагентство «Sputnik Армения», килограмм имбиря в ереванской сети супермаркетов «Нор Зовк» до 25 марта стоил 3790 драмов (около 7,5 доллара), с 26 по 29 марта его вовсе не был в продаже, а 30 и 31 марта цена подскочила до 15 тыс. драмов (около $ 29,7). Для сравнения, за 28−30 долларов можно купить 1 грамм золота 585-й пробы.

Аналогичная ситуация сложилась в ереванском филиале французской сети «Карфур». Магазин до 26 марта продавал имбирь по $ 9 за килограмм, до 29 марта имбиря не было в продаже, а уже 30 и 31 марта цена составила $ 33.

Государственная комиссия по защите экономической конкуренции установила, что резкий скачок цены в этих супермаркетах произошёл из-за повышения стоимости имбиря поставщиком. Между тем в сети супермаркетов «Ереван сити» максимальная цена за килограмм имбиря в марте составила 3 500 драмов (около $ 7 долларов). Они закупались прямо у импортёра, без посредничества дистрибьютора.

Госкомиссия республики продолжает исследование по вопросу повышения цены на имбирь.

В Армению в марте было завезено 11 тысяч килограммов имбиря, в феврале — 9 тысяч. В страну имбирь импортируют семь хозяйствующих субъектов из четырех стран — России, США, Нидерландов и Грузии.

Как сообщало ИА Newstes, в связи с пандемией Covid-19 на юге России и на Северном Кавказе зафиксирован резкий скачок цен на имбирь, лимоны и чеснок. Во Владикавказе имбирь стоит до 2 тыс. рублей за кило, чеснок — 550 рублей. Во время недавнего рейда сотрудников Роспотребнадзора по рынкам Махачкалы выяснилось, что из-за нездорового ажиотажа покупателей там в некоторых торговых точках имбирь вообще исчез с прилавков. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выясняет, имел ли место сговор между поставщиками и продавцами имбиря. Замечено, что при виде сотрудников ФАС и Роспотребнадзора продавцы убирают ценники с астрономическими суммами и просят за имбирь обычную рыночную цену. Интернет-продавцы имбиря из Дагестана предлагают кило имбирного корня за 900—1000 рублей.