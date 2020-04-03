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Шнуров написал матерные стихи о важности секса во время пандемии коронавируса

Шнуров написал матерные стихи о важности секса во время пандемии коронавирусаСергей ШнуровФото: Илья Питалев / РИА Новости

Музыкант Сергей Шнуров посвятил матерное стихотворение напоминанию Минздрава России о том, что коронавирусом можно заразиться во время секса. Артист опубликовал свое произведение о важности секса во время пандемии в Instagram.

В связи с заражений ростом,
Трахались в перчатках с маской.
Их теперь найти непросто,
Как гондон с клубничной смазкой.
К черту полумеры эти!
Вирус бьет людей под дых.
Нужно химзащиту в сети
Выкинуть для молодых.

Музыкант предложил выделить противогазы «страшным» людям. Он подчеркнул, что считает отсутствие секса большим злом, чем заражение коронавирусом.

Пусть ****** [сношаются] на здоровье!
Страшным — по противогазу.
Повышают поголовье,
Так мы победим заразу.
Что нам гонорея, триппер?
Кто остыл, готовь навынос.
Жить без секса в этом трипе
Хуже, чем коронавирус.

1 апреля музыкант в стихах высмеял ужесточение налогов и поддержку населения «знатью».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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