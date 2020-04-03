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Скандал на Сумщине: женщина отрицает смерть своей мамы от коронавируса

Скандал на Сумщине: женщина отрицает смерть своей мамы от коронавируса

Жительница Конотопа Сумской области Алена Приходько отрицает, что ее мать стала жертвой коронавируса. Ранее о смерти 59-летней женщины от COVID-19 объявил мэр Конотопа Артем Семенихин. В ответ ему жительница Конотопа просит не распространять фейки и тем более не пиариться на чужом горе.

Чтобы не быть голословной, Алена Приходько опубликовала справку из вирусологической лаборатории, где заболевшую мать проверяли на коронавирус. Анализ был сделан 29 марта, результаты пришли 31 марта, и ПЦР-диагностика подтвердила негативный результат на COVID-19.

Жительница Конотопа говорит, что после скандальных выступлений мэра столкнулась с травлей и отторжением со стороны знакомых. «Нашей мамы не вернуть, но мы не хотим, чтобы ее последние минуты жизни были использованы для корыстных целей, чтобы память о ней была осквернена», — говорит Приходько.

Ранее мэр Конотопа выложил в открытый доступ в Facebook данные о пациентке с коронавирусом. Судя по справке анализы были взяты 28 марта, положительный диагноз на COVID-19 был поставлен 29 марта. Примечательно, что в двух справках совпадают имена, фамилии и адрес проживания заболевшей, но отличаются отчества.

Напомним, по последним данным, из 942 заболевших по Украине 30 случаев приходится на Сумскую область. В регионе центром распространения инфекции стали Конотоп и несколько близлежащих сел.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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