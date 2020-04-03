Скорая помощь: Медикам в регионах России выделено 5 млрд рублей

Влада Некрасова

Правительство России утвердило межбюджетные трансферты в размере более 10 млрд рублей на поддержку медиков, участвующих в борьбе с коронавирусом в регионах. Решение о выделении 10,2 млрд рублей было принято в марте 2020 года.

В соответствии с новым постановлением кабмина от 2 апреля, из этой суммы регионам выделяется 5,11 млрд рублей. Кроме того, постановлением № 415 от 2 апреля утверждаются правила распределения таких трансферов на 2020 год.

По информации ТАСС, около половины средств уже распределено между регионами соответствующим постановлением правительства. В то же время 5,11 млрд рублей сохранены в качестве резерва.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина, средства предназначены на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.