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СМИ: Обвиняемый Арсланов отстранён от должности замглавы Генштаба ВС России

СМИ: Обвиняемый Арсланов отстранён от должности замглавы Генштаба ВС России

Генерал-полковник Халил Арсланов отстранён от должности заместителя главы Генштаба Вооружённых сил России в связи с его помещением под арест в качестве обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил сегодня, 3 апреля, источник в правоохранительных органах.

«После того, как суд решил поместить его под стражу, Арсланов был отстранён от должности замглавы Генштаба», — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, Халил Арсланов причастен к двум эпизодам мошенничества в крупном размере: на 191,5 млн и 6,5 млрд рублей.

Он также проходит по уголовному делу АО «Воентелеком», возбуждённому в 2013 году. По данным следствия, глава компании Александр Давыдов и ряд его сообщников при заключении контрактов с Минобороны РФ использовали различные схемы для существенного завышения стоимости продукции и получения за оказание услуг двойной платы. Сумма ущерба по этому делу составляет 460 млн рублей.

В пятницу 235-й гарнизонный военный суд продлил на четыре месяца, до 7 августа, срок содержания Арсланова под стражей. Ранее генерал был заключён под стражу до 7 апреля.

Сторона защиты просила о переводе Арсланова под домашний арест, мотивируя это проблемами со здоровьем и необходимостью покинуть СИЗО в момент эпидемии коронавирусной инфекции. В свою очередь следователь заявил, что, находясь на свободе, обвиняемый может повлиять на участников процесса или иным образом воспрепятствовать следствию. С его доводами согласился и прокурор Главной военной прокуратуры РФ.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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