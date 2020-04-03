Союз виноделов предостерег от запрета продажи алкоголя из-за COVID-19

Лидия Мартынова

Запрет на продажи алкоголя в РФ приведет лишь к росту сбыта нелегальной продукции, поэтому вводить его нельзя ни в ком случае, заявил РИА Новости президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.

"С моей точки зрения, жесткие ограничения продажи алкоголя - это работа на пользу нелегальных бутлегеров. Ограничения сейчас легальных продаж алкоголя однозначно будут подталкивать людей к покупкам нелегальноой продукции, потому что предложения продаж нелегального алкоголя были, есть и остаются. С моей точки зрения делать это нельзя, это опасно", - сказал Попович.