Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Союз виноделов предостерег от запрета продажи алкоголя из-за COVID-19

Союз виноделов предостерег от запрета продажи алкоголя из-за COVID-19

Союз виноделов предостерег от запрета продажи алкоголя из-за COVID-19
Запрет на продажи алкоголя в РФ приведет лишь к росту сбыта нелегальной продукции, поэтому вводить его нельзя ни в ком случае, заявил РИА Новости президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.

"С моей точки зрения, жесткие ограничения продажи алкоголя - это работа на пользу нелегальных бутлегеров. Ограничения сейчас легальных продаж алкоголя однозначно будут подталкивать людей к покупкам нелегальноой продукции, потому что предложения продаж нелегального алкоголя были, есть и остаются. С моей точки зрения делать это нельзя, это опасно", - сказал Попович.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

«Газпром» просит правительство не создавать ему новых конкурентов
«Газпром» просит правительство не создавать ему новых конкурентов
Диана Арбенина и "Ночные снайперы" выложили в Сеть новый сингл
Диана Арбенина и "Ночные снайперы" выложили в Сеть новый сингл
Okko открыл доступ к бесплатной коллекции фильмов и концертов
Okko открыл доступ к бесплатной коллекции фильмов и концертов
Минздрав заявил о благоприятном развитии ситуации с коронавирусом в стране
Минздрав заявил о благоприятном развитии ситуации с коронавирусом в
Балканы против. В Боснии появились антинатовские билборды
Балканы против. В Боснии появились антинатовские билборды
Проститутки в Германии пострадали от коронавируса
Проститутки в Германии пострадали от коронавируса
Рудковская предложила перенести онлайн-концерт Евровидения на сентябрь
Рудковская предложила перенести онлайн-концерт Евровидения на сентябрь
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Союз виноделов предостерег от запрета продажи алкоголя из-за COVID-19
Союз виноделов предостерег от запрета продажи алкоголя из-за COVID-19
В Австрии выделят 38 млрд евро компаниям, пострадавшим из-за COVID-19
В Австрии выделят 38 млрд евро компаниям, пострадавшим из-за COVID-19
89-летний бывший руководитель "Формулы-1" Берни Экклстоун станет отцом в четвертый раз
89-летний бывший руководитель "Формулы-1" Берни Экклстоун станет
Певица Дуа Липа сходила в стрип-клуб и отказалась извиняться
Певица Дуа Липа сходила в стрип-клуб и отказалась извиняться

Топ на сегодня

Путин принял отставку губернатора Архангельской области
Путин принял отставку губернатора Архангельской области
Названы причины «коронавирусного чуда» Греции
Названы причины «коронавирусного чуда» Греции
Путин назначил врио главы Архангельской области Александра Цыбульского
Путин назначил врио главы Архангельской области Александра Цыбульского
Аквамена задумали заменить геем
Аквамена задумали заменить геем
#СидимДома: вспоминаем, как Ульяна Сергеенко, Ирина Шейк, Рианна и другие сделали пижамы модными
#СидимДома: вспоминаем, как Ульяна Сергеенко, Ирина Шейк, Рианна и

Еще по теме

Онлайн-продажу алкоголя могут разрешить только с помощью банковских карт
Минпромторг предлагает вернуть продажу алкоголя в киоск
У онлайн-продаж алкоголя нашелся жесткий противник в правительстве
Минздрав выступил против снятия запрета на продажу алкоголя через интернет