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Союз журналистов России попросил Мишустина о поддержке

Союз журналистов России попросил Мишустина о поддержке

Союз журналистов России совместно с Национальной ассоциацией телевещателей обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой о принятии мер по поддержке медиаотрасли. Просьбы оказались достаточно скромными.

«Падение рекламного рынка уже сейчас поставило многие СМИ на грань выживания, — констатируют авторы обращения. — Как и многие другие, социально-ориентированные отрасли экономики и бизнеса, большинство медиа сегодня нуждаются в государственной поддержке».

При этом в обращении подчёркивается, что именно «информация, распространяемая через СМИ, противостоит „фейк-ньюс“, которые могут привести к панике, дефициту продуктов первой необходимости и другим негативным последствиям как для граждан, так и для страны в целом».

В этой ситуации Союз журналистов и Ассоциация вещателей просят Мишустина «оказать содействие по включению СМИ в список отраслей экономики, нуждающихся в приоритетной поддержке правительства Российской Федерации в условиях пандемии».

В числе мер поддержки, которые, как считают авторы обращения, прежде всего нужны сейчас, введение моратория на проверки по исполнению лицензионных условий и отказ от штрафов за формальные нарушения при осуществлении вещательной деятельности. В письме также говорится о необходимости отмены «нерациональной нормы» Федерального закона «Об обязательном экземпляре документов», а также временой отсрочке арендных платежей государственным арендодателям на период до конца 2020 года.

Что касается печатной продукции, то её предложено внести в перечень непродовольственных товаров первой необходимости.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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