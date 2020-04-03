Сотрудник посольства США в Нью-Дели заразился коронавирусом

Анастасия Иванова

Один из сотрудников посольства США в Нью-Дели сдал позитивный анализ на новый коронавирус, сообщает газета Outlook India со ссылкой на заявление посольства.

"Нам известны сообщения о заражении COVID-19 сотрудника посольства в Нью-Дели. Мы работаем с индийскими органами здравоохранения, чтобы гарантировать, что сотрудник получает надлежащее лечение. Из-за соображений конфиденциальности мы не можем делиться дополнительной информацией", - заявили в посольстве.