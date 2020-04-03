Создатели документального фильма "Слон" рассказали о работе с Меган Маркл: "Ее потрясло, что у слонов главные — самки"

Вадим Карасев

Одно из направлений новой работы 38-летней Меган Маркл будет связано, если верить прогнозам инсайдеров, с расширением прав и возможностей женщин в мире. Супруга принца Гарри неоднократно высказывалась о женском лидерстве, которое интересует ее в разных аспектах. К примеру, создательница документальных фильмов BBC Ванесса Берловиц сообщила прессе, что герцогиня Сассекская с интересом слушала ее рассказы о слоновьем матриархате.

На этой неделе телеканал Disney+ покажет новый фильм Берловиц о путешествии стада слонов под предводительством слонихи по имени Гея через пустыню Калахари. Меган Маркл записала закадровый текст для проекта "Слон" (Elephant), за съемками которого наблюдала вместе с принцем Гарри во время официального африканского тура в 2017 году.





Меган Маркл и принц ГарриГерцогиня Сассекская была потрясена слонами, особенно поведением самок, у которых в стаде ведущая роль. Все дело в женском лидерстве. Это совсем другая форма власти, потому что речь идет о консенсусном лидерстве. Герцогиня была совершенно очарована этим зрелищем, — вспомнила Ванесса свою встречу с Меган и Гарри в Ботсване.





Свой гонорар за работу над фильмом "Слон" герцогиня пожертвовала на благотворительные цели. Принц Гарри помогал своей супруге записывать закадровый текст для телепроекта в лондонской студии Pinewood Studios в октябре прошлого года.

Гарри поправлял ее произношение, — добавил Марк Линфилд, муж Ванессы Берловиц, тоже работавший над фильмом.



