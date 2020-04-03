Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ставшее популярным из-за глобального карантина приложение оказалось опасным

Ставшее популярным из-за глобального карантина приложение оказалось опаснымФото: Pedro Nunes / Reuters

Приложение для видеозвонков и конференций Zoom, ставшее популярным во время глобального карантина из-за коронавируса, оказалось опасным для пользователей. Как сообщает Bleeping Computer, в клиенте для Windows была обнаружена уязвимость, с помощью которой злоумышленники могли похищать данные пользователей.

Проблема заключается в том, что UNC-пути Windows (то есть пути к файлам) в чатах Zoom преобразуются в гиперссылки. Когда пользователь переходит по ним, система автоматически отправляет логин и хеш-пароль NTLM, к которым могут получить доступ преступники. Издание The Intercept также обратило внимание на то, что используемое в Zoom шифрование не является сквозным, хотя на сайте компании утверждалось обратное.

Кроме того, по данным CBS, многие пользователи Zoom стали жертвами вторжения посторонних в их приватные конференции. При этом люди, врывавшиеся в чужие чаты, оскорбляли их участников, использовали нецензурную брань и демонстрировали изображения порнографического характера. В компании признали, что возможность онлайн-атак была их виной, и уточнили, что изменили систему безопасности в групповых звонках: в частности, ввод пароля стал обязательным, а также появились «комнаты ожидания», с помощью которых участники конференции смогут запретить доступ к чату нежелательным лицам.

Основатель Zoom Эрик Юань (Eric S. Yuan) принес извинения за то, что компания поставила данные пользователей и их безопасность под угрозу. Он сообщил в блоге компании, что в ближайшее время Zoom откажется от обновлений и сконцентрируется на исправлении обнаруженных проблем с безопасностью. При этом, по его словам, часть из них уже устранена.

Ранее критическую уязвимость, поставившую под угрозу данные пользователей, нашли в корпоративном мессенджере Slack. Из-за обнаруженной в системе безопасности уязвимости преступники могли похищать cookie-файлы с данными пользователей, а также перехватывать учетные записи под свой контроль.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

"Аэрофлот" сокращает количество внутренних рейсов
"Аэрофлот" сокращает количество внутренних рейсов
Ставшее популярным из-за глобального карантина приложение оказалось опасным
Ставшее популярным из-за глобального карантина приложение оказалось
Медведев вошел в набсовет "Роскосмоса"
Медведев вошел в набсовет "Роскосмоса"
Российский миллиардер сравнил самоизолированных с уволенными
Российский миллиардер сравнил самоизолированных с уволенными
Северный и Южный Кавказ «сговорились»: имбирь по цене золота
Северный и Южный Кавказ «сговорились»: имбирь по цене золота
Лещенко раскрыл результат теста на коронавирус
Лещенко раскрыл результат теста на коронавирус
Кинокритик рассказал о конкуренции традиционных и онлайн-кинотеатров  после завершения пандемии
Кинокритик рассказал о конкуренции традиционных и онлайн-кинотеатров 
Борьба разведок: ЦРУ подозревает Китай в «дезинформации» о коронавирусе
Борьба разведок: ЦРУ подозревает Китай в «дезинформации»
Путин подписал закон о кредитных каникулах для пострадавших от СOVID
Путин подписал закон о кредитных каникулах для пострадавших от СOVID
Ольга Бузова представила "домашний" клип с участием знаменитостей
Ольга Бузова представила "домашний" клип с участием знаменитостей
Алекса закрутила роман со звездным фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым (и увела его у беременной подруги)
Алекса закрутила роман со звездным фитнес-тренером Вячеславом
Потерявшим работу россиянам предложили заменить мигрантов на стройках
Потерявшим работу россиянам предложили заменить мигрантов на стройках

Топ на сегодня

Названо условие спада заболеваемости коронавирусом в России
Названо условие спада заболеваемости коронавирусом в России
Трамп не обсуждал с Москвой и Эр-Риядом снижение добычи нефти
Трамп не обсуждал с Москвой и Эр-Риядом снижение добычи нефти
Трамп оценил российскую гуманитарную помощь для США
Трамп оценил российскую гуманитарную помощь для США
В Приморье подтвердили еще два случая коронавируса
В Приморье подтвердили еще два случая коронавируса
Эксперт назвал валюты, на которых сейчас можно потерять все
Эксперт назвал валюты, на которых сейчас можно потерять все

Еще по теме

Работающих из дома предупредили о нападениях хакеров
Найден способ незаметно подсматривать за пользователями Mac через камеру
Смартфон ASUS Zenfone 3 Zoom получит двойную камеру
Instagram разрешил увеличивать фото