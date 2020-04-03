Тяжелобольному ребенку отказались дать лекарство «в связи с эпидемией в России»

Вадим Карасев

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Родители трехлетнего тяжелобольного ребенка с первичным иммунодефицитом (ПИД) не смогли получить от подмосковного Минздрава необходимое лекарство из-за эпидемии коронавируса в России. Об этом «Таким делам» сообщила Мария Посадкова, медицинский юрист благотворительного фонда «Подсолнух», который помогает людям с аутоиммунными заболеваниями и ПИД.

Посадкова рассказала, что в конце марта российская семья столкнулась с трудностями при получении иммуноглобулина. «Мама ребенка позвонила на горячую линию Минздрава Московской области, и там ей был дан устный отказ: "В период нынешней эпидемиологической ситуации мы не можем обеспечить вас препаратами"», — сказала юрист. Она не уточнила, смогли ли родители в итоге найти препарат.

Собеседница издания отметила, что при ПИД перерыв в терапии иммуноглобулином несет серьезный риск для здоровья и даже может привести к смерти.

Ранее россиян предупредили о возможных сложностях при покупке лекарств для лечения коронавирусной инфекции на дому. Речь шла о комбинации антиретровирусных препаратов лопинавир + ритонавир, которые принимают люди с ВИЧ.