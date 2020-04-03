Трамп не обсуждал с Москвой и Эр-Риядом снижение добычи нефти

Алексей Вольцев

Москва и Саудовская Аравия хотели бы, чтобы США подняли тему возможного сокращения добычи нефти, но Вашингтон с этим странами данный вопрос не обсуждал. Об этом, как передает ТАСС, заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Мы это (сокращение добычи в США) не обсуждали. Они бы этого хотели, это хорошо для их стран. Но мы это не обсуждали», — сказал Трамп.

Он считает, что Россия и Саудовская Аравия в скором времени могут договориться о сокращении объемов добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки или более.

«Это было бы отлично для России, это было бы отлично для Саудовской Аравии. Надеюсь, они достигнут этого соглашения. Это то, что они мне сказали. Надеюсь, это будет скоро. Надеюсь, они объявят о чем-то в скором времени. Это также хорошо для мира, потому что это спасет отрасль», — сказал президент США.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что даже если бы Россия согласилась с Эр-Риядом снизить добычу нефти, эта мера никак бы не сказалась на ситуации глобального падения спроса из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что текущее падение потребления сырья во всем мире в 10 раз превышает те объемы, которые предлагалось сократить в рамках сделки ОПЕК+.