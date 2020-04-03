Трамп не обсуждал с Москвой и Эр-Риядом снижение добычи нефти
Москва и Саудовская Аравия хотели бы, чтобы США подняли тему возможного сокращения добычи нефти, но Вашингтон с этим странами данный вопрос не обсуждал. Об этом, как передает ТАСС, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Он считает, что Россия и Саудовская Аравия в скором времени могут договориться о сокращении объемов добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки или более.
Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что даже если бы Россия согласилась с Эр-Риядом снизить добычу нефти, эта мера никак бы не сказалась на ситуации глобального падения спроса из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что текущее падение потребления сырья во всем мире в 10 раз превышает те объемы, которые предлагалось сократить в рамках сделки ОПЕК+.