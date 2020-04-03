Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Трамп оценил российскую гуманитарную помощь для США

Трамп оценил российскую гуманитарную помощь для США

Трамп оценил российскую гуманитарную помощь для СШАДональд Трамп Фото: Эва Мари Ускатеги / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп оценил российскую гуманитарную помощь. Он поблагодарил Москву за медицинское оборудование. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам американского лидера, это был «очень красивый жест» со стороны президента России Владимира Путина. «Меня совершенно не беспокоит Россия и пропаганда, нисколько. Я принял много медицинского высококачественного оборудования», — сказал Трамп. Он добавил, что это может спасти много жизней.

1 апреля российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» доставил в США гуманитарную помощь. Груз состоит в основном из средств индивидуальной защиты. Договоренность об отправке помощи была достигнута в ходе состоявшегося в понедельник, 30 марта, телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

За прошедшие сутки в США от коронавируса умерли 1243 человека. США находятся на первом месте по распространению коронавируса. Число жертв коронавируса в США превысило 5,8 тысячи, всего в стране заразились более 242 тысяч. Наибольшее число смертей зафиксировано в Нью-Йорке — 1397.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Трамп не обсуждал с Москвой и Эр-Риядом снижение добычи нефти
Трамп не обсуждал с Москвой и Эр-Риядом снижение добычи нефти
Трамп оценил российскую гуманитарную помощь для США
Трамп оценил российскую гуманитарную помощь для США
В России представили фильм «Я мечтаю подружиться» о людях с аутизмом
В России представили фильм «Я мечтаю подружиться» о людях с аутизмом
Крупнейший в мире резервный фонд потерял рекордно много денег
Крупнейший в мире резервный фонд потерял рекордно много денег
Первый российский регион запретил выходить по ночам на улицу из-за коронавируса
Первый российский регион запретил выходить по ночам на улицу из-за
Глава Камчатки заявил о желании покинуть пост
Глава Камчатки заявил о желании покинуть пост
США предрекли «кошмар» из-за коронавируса
США предрекли «кошмар» из-за коронавируса
Лолита рассказала о стремящихся в Россию жителях Донбасса
Лолита рассказала о стремящихся в Россию жителях Донбасса
Российский боец призвал UFC извиниться перед Хабибом
Российский боец призвал UFC извиниться перед Хабибом
Когда будет Полнолуние в апреле 2020 года
Когда будет Полнолуние в апреле 2020 года
ЦИК планирует рассмотреть возможность отложить выборы в регионах
ЦИК планирует рассмотреть возможность отложить выборы в регионах
Автор песен Софии Ротару: «Глядя на Понаровскую, вспоминаю Гурченко, которая в 70 тоже легла под нож хирургов»
Автор песен Софии Ротару: «Глядя на Понаровскую, вспоминаю Гурченко,

Топ на сегодня

В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по объектам США
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ

Еще по теме

В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число больных
Раскрыто содержимое российской гуманитарной помощи для США
Самолет из России с медоборудованием для США прибыл в Нью-Йорк
Россия отправляет в США гумпомощь для борьбы с коронавирусом