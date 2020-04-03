Трамп оценил российскую гуманитарную помощь для США

Вадим Карасев

Дональд Трамп Фото: Эва Мари Ускатеги / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп оценил российскую гуманитарную помощь. Он поблагодарил Москву за медицинское оборудование. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам американского лидера, это был «очень красивый жест» со стороны президента России Владимира Путина. «Меня совершенно не беспокоит Россия и пропаганда, нисколько. Я принял много медицинского высококачественного оборудования», — сказал Трамп. Он добавил, что это может спасти много жизней.

1 апреля российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» доставил в США гуманитарную помощь. Груз состоит в основном из средств индивидуальной защиты. Договоренность об отправке помощи была достигнута в ходе состоявшегося в понедельник, 30 марта, телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

За прошедшие сутки в США от коронавируса умерли 1243 человека. США находятся на первом месте по распространению коронавируса. Число жертв коронавируса в США превысило 5,8 тысячи, всего в стране заразились более 242 тысяч. Наибольшее число смертей зафиксировано в Нью-Йорке — 1397.