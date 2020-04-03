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Трамп раскрыл подробности переговоров с Россией и Саудовской Аравией по нефти

Трамп раскрыл подробности переговоров с Россией и Саудовской Аравией по нефтиФото: Pete Marovich-Pool / Getty Images

Президент США Дональд Трамп раскрыл подробности переговоров с Россией и Саудовской Аравией по нефти в ходе брифинга в Белом доме, трансляция которого велась в Twitter.

По словам американского лидера, стороны не обсуждали сокращение объемов добычи нефти. «Они бы этого [сокращения] хотели, это хорошо для их стран, но мы это не обсуждали», — сказал глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на значительное сокращение добычи нефти Россией и Саудовской Аравией после беседы представителей двух стран по телефону. По его словам, сокращение может достигнуть 15 миллионов баррелей.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг факт телефонных переговоров российского лидера Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом по поводу цен на нефть.

Россия и Саудовская Аравия в начале марта 2020 года не смогли договориться о продлении соглашения о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ и вышли из сделки. В результате цена на нефть обвалилась до минимумов с начала века. К концу месяца эталонная нефть Brent опускалась ниже 23 долларов за баррель, до самых низких значений с 2002 года. Минимумы за последние 18 лет также обновила американская WTI, которая падала ниже 20 долларов. Российская нефть Urals и вовсе рухнула до уровня 1999 года.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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