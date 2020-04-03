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Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО

Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТОФото: Sean Gallup / Getty Images

Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам. Об этом сообщает Kathimerini.

Известно, что во время переговоров министров иностранных дел альянса возник скандал из-за гибели мигрантов в марте на границе двух стран. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу возложил вину за это на Грецию. В ответ его коллега из этой страны Никос Дендиас обвинил Анкару в подрыве ценностей НАТО.

В конечном счете Чавушоглу досрочно покинул конференцию, не став дожидаться выступления генсека Йенса Столтенберга. Греческий министр считает, что Турция таким образом пытается использовать ситуацию с мигрантами в политических целях.

Ранее власти Греции решили выслать мигрантов, прибывших к границе с Турцией после 1 марта. Там пояснили, что к беженцам, прибывшим в марте, будет другое отношение, нежели к прибывшим ранее. В частности, они не смогут подавать прошение о предоставлении убежища. Такое решение принято на основе постановления Правительственного совета по иностранным делам и обороне.

5 марта Турция отправила около 1000 бойцов спецназа, чтобы защитить беженцев на границе с Грецией. В Анкаре заявили, что Афины хотят вытеснять нелегальных мигрантов обратно на турецкую территорию.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с Евросоюзом для сирийских беженцев и уже не закроет свои двери. После этого турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что Турция пропустила в страны Европы через свои границы более 100 тысяч беженцев, которые прибыли в провинцию Эдирне, граничащую с Грецией на северо-западе страны.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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