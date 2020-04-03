У фермеров Краснодарского края из-за COVID-19 возникают сложности с началом посевной

Вадим Карасев

Из-за введения ограничительных карантинных мер в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции российские сельхозпроизводители столкнулись со сложностями. В частности проблемы отмечаются у аграриев, поскольку огромное количество работников сферы не могут приступить к началу посевных работ по причине отсутствия разрешения для выхода на работу и пропусков на сельскохозяйственную технику.

По убеждению производителей под вопросом может оказаться обеспечение страны продовольствием. В то же время в Министерстве сельского хозяйства уверяют, что работы проводятся штатно и в соответствии с погодными условиями. Накануне в режиме видеоконференции министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев доложил президенту Владимиру Путину и членам правительства о том, как проходит посевная и о дальнейшей стратегии развития АПК. В региональном ведомстве также говорят о штатном режиме работы.

По словам директора “Совэкона” Андрея Сизова, аграрии юга России уже столкнулись с проблемами при получении разрешений на работу. Также у фермеров возникают сложности при оформлении кредитных договоров на проведение посевной кампании, поскольку часть сотрудников банковских организаций переведены на удаленную работу.

По заявлению другого источника издания Коммерсантъ, в Краснодарской крае весьма ограничен лимит пропускных документов на юрлицо. При этом сама форма пропусков постоянно изменяется, что требует “огромных ресурсов на получение новых документов”.

Фактически в результате действий властей южных регионов обеспечение продовольствием страны ставится под вопрос,— сообщается мнение источника.

Аграрии настаивают, что уже начинается самая активная фаза посевной и решение вопроса не может откладываться.