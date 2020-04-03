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У мышей обнаружено шесть основных выражений морды, соответствующих испытываемым эмоциям

У мышей обнаружено шесть основных выражений морды, соответствующих испытываемым эмоциям

Исследователи из Института нейробиологии Общества Макса Планка обнаружили, что у мышей, как и у людей, мимика отражает эмоциональное состояние. Они смогли выделить шесть основных выражений мышиной морды, выражающих ту или иную испытываемую мышью эмоцию.

Во время экспериментов мышей подвергали воздействию различных стимулов — от удара электрическим током в хвост до сладкого питья, включая даже инъекции хлорида лития, которые вызывают состояние, похожее на тошноту. Исследователи говорят, что выражение морды у мышей меняется в зависимости от испытываемой реакции, хотя на взгляд неопытного наблюдатели различия почти незаметны. Например, уши могут отклониться чуть назад, или немного смещаются нижняя челюсть и нос.

Для дальнейшего изучения мышиной мимики ученые обратились к технологии компьютерного зрения, которое извлекает элементы из разных изображений и количественно определяет различия между ними. Также были применены алгоритмы машинного обучения, позволяющие распознавать шаблоны и, следовательно, сортировать данные по различным группам. Искусственный интеллект выявил четкие различия между выражениями морды мышей, зафиксированными до и после применения каждого стимула, а также различия между изображениями, полученными после различных видов стимулов.

Исследователи также стимулировали области мозга мыши, связанные с различными эмоциями, и обнаружили, что у мышей в эти моменты появлялось соответствующее выражение на морде. Авторы работы выделили шесть основных выражений мышиной морды, соответствующих отвращению, боли, удовольствию, страху, тошноте и бегству.

Исследование опубликовано в журнале Science.

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По материалам: polit.ru

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