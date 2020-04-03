Уточнен порядок въезда в Россию через Дальний Восток

Влада Некрасова

Тема: Какие законы вступают в силу

Скорректирована процедура оформления электронных виз и въезда в РФ на их основании для иностранцев, прибывающих в страну через свободный порт Владивосток и в Дальневосточный федеральный округ.

Соответствующее Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2020 года № 327 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2017 г. № 667» вступает в силу сегодня, 3 апреля.

Механизм выдачи электронных виз реализуется по мере оснащения пунктов пропуска соответствующими программно-техническими комплексами.

Документ предписывает до 1 мая 2020 года выполнить необходимые для этого мероприятия, в том числе в смешанном пункте пропуска «Благовещенск», автомобильном пункте пропуска «Кяхта» и речном пункте пропуска «Хабаровск».

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