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В Афганистане Гани и Абдулла готовы договориться и поделить власть

В Афганистане Гани и Абдулла готовы договориться и поделить власть

Президент Афганистана Ашраф Гани и лидер конкурирующей властной группировки, самопровозглашенный президент Абдулла Абдулла близки к разрешению своих политических разногласий, но официальное сообщение об этом еще не опубликовано. Об это сегодня, 3 апреля, сообщил источник из окружения экс-лидера моджахедов Расула Сайяфа.

По этой информации, накануне в доме лидера партии «Хизб-и-Ислами», экс-премьера Афганистана Гульбеддина Хекматияра прошла дискуссия между Гани и Абдуллой с участием других политиков. Ее целью было положить конец послевыборной напряженности.

«Обе стороны (Гани и Абдулла) поделились своими взглядами с делегацией. Было выдвинуто несколько планов, основанных на принципах всеобъемлющего правительства, которое включает базовые соглашения. Были представлены обе стороны спора после выборов, и обе стороны полны решимости положить конец напряженности», — заявил пресс-секретарь Совета по защите и стабильности Афганистана Массуд Триштвал.

По словам Триштвала, главными пунктами возможного компромисса стали внесение поправок в конституцию Афганистана и руководство мирным процессом Абдуллой Абдуллой. Триштвал добавил, что Ашраф Гани и Абдулла Абдулла изменили свои позиции и полны решимости положить конец напряженности.

В окружении Гани пока не комментируют эту информацию, но близкий соратник Абдуллы, лидер политической партии «Хизб-и-Вахдат» Мохаммад Мохакик, который присутствовал на собрании в резиденции Хекматияра, написал на своей странице в Facebook, что «новости будут опубликованы».

Как сообщало ИА Newstes , после взаимных обвинений в фальсификации итогов президентских выборов Ашраф Гани и Абдулла Абдулла в начале марта провели свои инаугурации и приняли присяги. Между сторонами проходили переговоры при содействии посредников, как афганских политиков, так и представителей США. Госсекретарь США Майк Помпео, посетивший Афганистан, выразил разочарование в связи с нерешённой проблемой политического кризиса. В итоге американская сторона приняла решение сократить годовую помощь Афганистану на $ 1 млрд.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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