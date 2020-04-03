В Афганистане Гани и Абдулла готовы договориться и поделить власть
Президент Афганистана Ашраф Гани и лидер конкурирующей властной группировки, самопровозглашенный президент Абдулла Абдулла близки к разрешению своих политических разногласий, но официальное сообщение об этом еще не опубликовано. Об это сегодня, 3 апреля, сообщил источник из окружения экс-лидера моджахедов Расула Сайяфа.
По этой информации, накануне в доме лидера партии «Хизб-и-Ислами», экс-премьера Афганистана Гульбеддина Хекматияра прошла дискуссия между Гани и Абдуллой с участием других политиков. Ее целью было положить конец послевыборной напряженности.
По словам Триштвала, главными пунктами возможного компромисса стали внесение поправок в конституцию Афганистана и руководство мирным процессом Абдуллой Абдуллой. Триштвал добавил, что Ашраф Гани и Абдулла Абдулла изменили свои позиции и полны решимости положить конец напряженности.
В окружении Гани пока не комментируют эту информацию, но близкий соратник Абдуллы, лидер политической партии «Хизб-и-Вахдат» Мохаммад Мохакик, который присутствовал на собрании в резиденции Хекматияра, написал на своей странице в Facebook, что «новости будут опубликованы».
Как сообщало ИА Newstes , после взаимных обвинений в фальсификации итогов президентских выборов Ашраф Гани и Абдулла Абдулла в начале марта провели свои инаугурации и приняли присяги. Между сторонами проходили переговоры при содействии посредников, как афганских политиков, так и представителей США. Госсекретарь США Майк Помпео, посетивший Афганистан, выразил разочарование в связи с нерешённой проблемой политического кризиса. В итоге американская сторона приняла решение сократить годовую помощь Афганистану на $ 1 млрд.