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В Австрии выделят 38 млрд евро компаниям, пострадавшим из-за COVID-19

В Австрии выделят 38 млрд евро компаниям, пострадавшим из-за COVID-19
Правительство Австрии решило выделить 38 миллиардов евро помощи компаниям и работникам, пострадавшим из-за кризиса вокруг коронавируса, сообщил канцлер Себастьян Курц.

По его словам, кризис из-за коронавируса приносит не только болезни, страдание и смерть, но и невиданный ранее мировой экономический кризис: здоровые предприятия находятся на грани развала, ни в чем не повинные люди теряют работу.

# В мире
По материалам: ria.ru

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