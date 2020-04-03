В Австрии выделят 38 млрд евро компаниям, пострадавшим из-за COVID-19

Алексей Вольцев

Правительство Австрии решило выделить 38 миллиардов евро помощи компаниям и работникам, пострадавшим из-за кризиса вокруг коронавируса, сообщил канцлер Себастьян Курц.

По его словам, кризис из-за коронавируса приносит не только болезни, страдание и смерть, но и невиданный ранее мировой экономический кризис: здоровые предприятия находятся на грани развала, ни в чем не повинные люди теряют работу.