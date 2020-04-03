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В Чечне комендантский час, в Дагестане «карантин Шредингера» в мечетях

В Чечне комендантский час, в Дагестане «карантин Шредингера» в мечетях

С 3 апреля в Чечне вводится комендантский час, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. «Принято решение запретить с 20:00 до 8:00 движение транспорта и пешеходов во всех населённых пунктах Чеченской Республики. Перечень организаций и служб, имеющих право на проезд в ночное время суток, доведён до соответствующих ведомств», — сказал Кадыров.

Кадыров добавил, что с 5 апреля Чечня объявляется полностью закрытым регионом. «Закрывается въезд всех видов транспорта. С этого дня ограничивается и прибытие в республику граждан. Исключение делается для лиц, занятых доставкой продовольствия, лекарств и других жизненно важных грузов. Жителям Чечни, планирующим вернуться из других регионов, рекомендовано сделать это до пятого апреля. Начиная с 5 апреля, они не смогут въехать через административную границу», — отметил глава Чечни.

С начала апреля вся Чечня находится на режиме полной самоизоляции. Запрещается покидать свои дома людям, находящимся в повышенной группе риска по коронавирусу: пенсионерам старше 65 лет, больным хроническими заболеваниями итд. Остальным жителям региона не рекомендуется без лишней необходимости выходить на улицу, посещать родственников. Утром 3 апреля Кадыров лично проверял соблюдение карантина в Грозном — как репортер ГТРК «Грозный», в машине телерадиокомпании. Кадыров похвалил жителей Грозного за сознательность при карантине. Указом главы Чечни назначена досрочная выплата зарплат медикам за апрель, деньги будут перечислены 7 апреля.

В рамках братской взаимопомощи в условиях карантина Ингушетия получила гуманитарную помощь от правительства Карачаево- Черкесии. Из КЧР в Ингушетию доставлены грузовиками 50 тонн сахара для малоимущих семей. В начале апреля в Ингушетии зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Житель республики заразился во время пребывания в Москве. Замминистра здравоохранения Ингушетии Лемка Кациева в своем видеообращении призвала всех жителей, которые вернулись из других регионов России , сидеть на двухнедельном карантине. «Не ходите по республике, не заражайте народ! Оставьте в покое ваших стариков, не обхаживайте все магазины! Если есть возможность, отсидитесь в одной комнате в самоизоляции!», — сказала Кациева.

С видеообращением к жителям республики в связи с пандемией выступил муфтий Дагестана Ахмад Абдуллаев. В первую пятницу апреля муфтий решил совершить обязательный пятничный намаз у себя дома, и намерен делать это в течение всего карантинного периода. «Прошу мусульман воздержаться от посещения мечетей в это опасное время», — сказал Абдуллаев.

При этом все мечети суфийского Духовного управления мусульман Дагестана (ДУМД) в период карантина работают в прежнем режиме. Муфтий рекомендовал, чтобы по пятницам намаз в мечетях совершали только служители мечети, в своем узком кругу. «Имам, муэдзин, сторож. Пусть они молятся втроем в мечети , а остальные мусульмане пусть молятся дома», — сказал Абдуллаев. Признаков окончательного запрета на посещения мечетей обращение муфтия не содержит.

В Дагестане в период карантина работают все православные храмы, но священники рекомендуют прихожанам по возможности молиться дома. 3 апреля глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) предложил православным исповедоваться священнику по мобильному телефону или мессенджерам — как это давно делают западные христиане.

Дагестанские салафиты обвиняют муфтия Дагестана в том, что он в плане карантина «следует примеру РПЦ». Все салафитские дома молитвы были полностью закрыты еще в конце марта, салафитские имамы и их помощники ушли в отпуск.

Северо-Кавказская редакция ИА Newstes

# Россия
По материалам: eadaily.com

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