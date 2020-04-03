В Чечне назвали число заразившихся коронавирусом в регионе
Сегодня, 07:35 Вадим Карасев
Глава Минздрава Чеченской Республики Эльхан Сулейманов назвал общее число заразившихся коронавирусом по региону в интервью телеканалу „Грозный“.
По словам Сулейманова, у всех пациентов удовлетворительное состояние, кроме пожилой женщины шестидесяти лет. Больной подключили аппарат ИВЛ (искусственная вентиляция лёгких).
Также, по данным Минздрава Чечни, в настоящее время более 860 человек находится под наблюдением, карантин.
В республике один человек умер от коронавируса. В среду 1 апреля скончалась 82-летняя женщина, которая за неделю до своей кончины вернулась из Москвы, сообщает РИА Новости.
По материалам: u-f.ru