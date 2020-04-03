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В Чечне назвали число заразившихся коронавирусом в регионе

В Чечне назвали число заразившихся коронавирусом в регионе

Глава Минздрава Чеченской Республики Эльхан Сулейманов назвал общее число заразившихся коронавирусом по региону в интервью телеканалу „Грозный“.

По словам Сулейманова, у всех пациентов удовлетворительное состояние, кроме пожилой женщины шестидесяти лет. Больной подключили аппарат ИВЛ (искусственная вентиляция лёгких).

Также, по данным Минздрава Чечни, в настоящее время более 860 человек находится под наблюдением, карантин.

В республике один человек умер от коронавируса. В среду 1 апреля скончалась 82-летняя женщина, которая за неделю до своей кончины вернулась из Москвы, сообщает РИА Новости.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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