В Чечне назвали число заразившихся коронавирусом в регионе

Вадим Карасев

Глава Минздрава Чеченской Республики Эльхан Сулейманов назвал общее число заразившихся коронавирусом по региону в интервью телеканалу „Грозный“.

По словам Сулейманова, у всех пациентов удовлетворительное состояние, кроме пожилой женщины шестидесяти лет. Больной подключили аппарат ИВЛ (искусственная вентиляция лёгких).

Также, по данным Минздрава Чечни, в настоящее время более 860 человек находится под наблюдением, карантин.

В республике один человек умер от коронавируса. В среду 1 апреля скончалась 82-летняя женщина, которая за неделю до своей кончины вернулась из Москвы, сообщает РИА Новости.