В ЦИК сообщили дату выборов губернатора Камчатского края
Сегодня, 05:42 Лидия Мартынова
Плановые выборы губернатора Камчатского края состоятся в единый день голосования, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко.
Ранее губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление на имя президента РФ Владимира Путина об уходе в отставку."Прямые плановые выборы губернатора Камчатского края пройдут в единый день голосования", - сообщил РИА Новости Шевченко.
Единый день голосования запланирован на 13 сентября.
По материалам: ria.ru