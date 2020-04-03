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В ЦИК сообщили дату выборов губернатора Камчатского края

В ЦИК сообщили дату выборов губернатора Камчатского края
Плановые выборы губернатора Камчатского края состоятся в единый день голосования, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление на имя президента РФ Владимира Путина об уходе в отставку.

"Прямые плановые выборы губернатора Камчатского края пройдут в единый день голосования", - сообщил РИА Новости Шевченко.

Единый день голосования запланирован на 13 сентября.

# Политика
По материалам: ria.ru

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