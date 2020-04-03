В Египте число заразившихся коронавирусом возросло до 985

Лидия Мартынова

Министерство здравоохранения Египта сообщило в пятницу о 120 новых случаях заболевания коронавирусом за сутки, общее число случаев возросло до 985.

По данным официального представителя министерства Халеда Мугахеда, в пятницу получены положительные анализы на коронавирус трех иностранцев и 117 египтян. Среди них те, кто недавно вернулся в страну из-за рубежа, а также граждане, находившиеся под наблюдением медиков после контакта с инфицированными людьми. Мугахед подчеркнул, что новых очагов распространения заболевания на территории страны не выявлено.